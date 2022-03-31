Honda’ya 4 ödül

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2022’de 4 ödülün sahibi olurken; bu yıl ilk kez otomobil, motosiklet ve güç ürünleri olmak üzere tüm ürün gamı ile ödül kazandı.

Honda’nın tasarım kalitesi ve inovasyon yönüyle dikkat çeken yeni HR-V e:HEV modeli ile NT1100 ve ADV350 modelleri yarışmada öne çıktı. Ayrıca ilk kez EU32i jeneratörü ödül alarak Honda’nın başarısını taçlandırdı.

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