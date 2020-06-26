i10 N Line dünyaya İzmit’ten gidecek

Hyundai, i10 modelinin sportif versiyonu N Line’ın üretimine İzmit’teki tesislerinde başladı.

A segmentine dinamizm getiren araç, 1.0 litrelik Turbo GDi motor ile 100 HP güç üretiyor. Yeni i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak.

İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan i10 N Line, İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40’tan fazla ülkeye ihraç edilerek “Made in Turkey” imzasını gururla taşıyacak. Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviyesiyle donatılmış dördüncü Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor. Yeni i10 N Line, sadece gövde kiti ve sportif iç mekânıyla değil aynı zamanda 100 HP gücündeki 1.0 litrelik Turbo benzinli motoruyla da oldukça ilgi çekici. Boyutlarına ve ağırlığına göre sürüşü daha da eğlenceli hale getiren turbo beslemeli motorun yanı sıra 84 HP’lik 1.2 MPi atmosferik üniteye de yer veriliyor.

iX3 seri üretime hazır

BMW, elektrifikasyon stratejisini sistematik olarak uygulamaya devam ederken, 2020 yılı sonunda Yeni BMW iX3’ü yollarla buluşturmaya hazırlanıyor. BMW i çatısı altındaki tamamen elektrikli BMW i3 modelinin ardından, BMW’nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3, seri üretimden önceki son testlerini de başarıyla tamamladı. Dört hafta gibi kısa bir sürede 7.700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan Yeni BMW iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.