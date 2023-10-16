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16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İç pazar payı düşündürüyor

16 Ekim 2023, Pazartesi 13:38
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, “Otomotivdeki olumlu tablo ekonomiyi bu kadar desteklerken bizim açımızdan en olumsuz konu iç pazardaki yerli payının sürekli azalıyor olması. Bunun da hızlandığını görüyoruz” dedi.

Recep Bozdağ - Yalova

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)  Başkanı Cengiz Eroldu, İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında otomotivde iç pazar payının düşmesine yönelik düşüncelerini dile getirirken, “Otomotivdeki olumlu tablo ekonomiyi bu kadar desteklerken bizim açımızdan en olumsuz konu iç pazardaki yerli payının sürekli azalıyor olması. Bu hiçbirimizin arzu etmediği bir durum” dedi.

İlk 9 ay sonuçlarında ilk 6 aydaki ivmenin devam ettiğini belirten Eroldu, ilk 9 ayda üretimin 1 milyonun üzerine çıkmasıyla çok uzun yıllardan beri görmedikleri bir rakama geldiklerini, kapasite kullanımı yüzde 7  artarken, ihracat da adet olarak yüzde 7 arttığını, tutar olarak da 26.2 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşmış olduğunu söyledi.

Eroldu şöyle devam etti: “Bütün bu olumlu tablo bir yandan ekonomiyi bu kadar desteklerken aslında bizim açımızdan en olumsuz konu iç pazardaki yerli payının sürekli azalıyor olması. Bunun da hızlandığını görüyoruz. Türkiye’de otomotiv sanayinin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından iç piyasadaki satışlarımız bizim için önemli. Bizler yalnızca ihracata yönelik projelerle ayakta kalamıyoruz. O yüzden Türk otomotiv sanayinin belli bir iç pazar satışını koruyor olması önemli. Toplam araçlarda işte geçen sene yüzde 45 olan yerli üreticilerin payı bu sene maalesef yüzde 37’lere gerilemiş durumda. Tabii burada en önemli faktör otomobil. Otomobilde de yüzde 39’dan yüzde 31’e giden bir yerli payı payımız var.

Kırmızıya döndü

Yerli üreticilerin iç pazardaki payının azalmasının bir sonucunun da dış ticaret dengesine olumsuzluk olarak yansıdığına dikkat çeken Eroldu, “Uzun yıllar sonra ilk 8 aylık rakamlara baktığımız zaman dış ticaret dengesini bizim otomotiv endüstrisi açısından kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Bu tabii hiçbirimizin arzu etmediği bir durum. Burada 10 milyar dolarlar seviyesinde + veren sektör maalesef ilk 8 aylık rakamlara göre -318 milyon dolar seviyesinde ve Eylül ayında daha da büyüyecek maalesef. Otomobilin aylar itibariyle oluşturduğu eksi var. Yani ithalatçıların payının artması özellikle mayıs ve sonrasında ayda 500 milyon dolar seviyesinde aylık eksik oluşturmaya başladı. Bu da yüzde 45 olan yerli payın yüzde 37’lere gelmesinin bir sonucu.Arzu edilmeyen bir durumla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu. 

Pazar 895 bin oldu

OSD 2023 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 687 bin 817 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620 adede yükseldi. Yılın ilk 9 ayında toplam ihracat 733 bin 956 adet, otomobil ihracatı ise 473 bin 850 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 894 bin 663 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 67’lik artış sağladı ve 666 bin 890 adede ulaştı.

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