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27 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

İkinci el araç ithalatı mı?

27 Mayıs 2022, Cuma 00:03
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, piyasadaki otomobil sayısının talebi karşılamaya yetmemesine ve yükselen fiyatlara dikkat çekerek yurtdışından yapılabilecek 2. el otomobil ithalatıyla bu sorunun giderilebileceğini belirtti.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Erkoç, bayilerde sıfır araç bulunmadığına da dikkat çekerek, ‘’Örneğin kırmızı ete, buğdaya, arpaya ihtiyacımız olduğu zaman, arz talebi karşılamadığında yurtdışından ithal edebiliyoruz.  Geçmiş yıllarda olduğu gibi, vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz. Şu an arz talebi karşılamadığı için ister istemez fiyatlar yükseliyor; enflasyonun da artmasıyla vatandaş ihtiyacını gideremiyor. Geçici olarak yapılacak bu uygulamayla araç tedarik sorunu ortadan kalkacağı için fiyat yükselişinin önüne geçilebilir, hatta fiyatlarda düşüş olabilir’’ diye konuştu.

ÖTV indirimi gerekiyor

Erkoç, dünyada pek çok ülkede otomobilden yüksek oranlı vergi alınmadığını hatırlatarak, piyasalar hareketlenene kadar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi yapılması gerektiğini belirtti. Erkoç, ‘’Ülkemizde ÖTV oranları çok yüksek. Zaman zaman matrah ayarlaması yapılıyor ancak bu ayarlama kurun yükselmesiyle piyasaya etkisini kaybediyor. ÖTV indirimi yapılırsa vatandaşın satın alma gücü artacak, piyasa hareketlenecektir’’ dedi.

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