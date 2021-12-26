İkinci el için gözler sıfırda ve kurda

Sıfır kilometre araçlarda yaşanan krizlere bağlı olarak 2. El kendine rota çizmeye çalışıyor. Geçen hafta yaşanan kur krizi de 2. elde performansı etkileyen bir unsur oldu. Sonuç olarak 2. el sıfıra ve kura bağlı olarak kendi yerini belirleyecek.

Sıfır kilometre araçlarda tedarik sorunu, magnezyum krizi, lojistik sorunları ve çip krizi derken geçen hafta yaşanan kur krizi de 2. elin performansını etkiledi.

Konu hakkında görüş bildiren sektör yetkilileri, sıfır araçtaki krizlere ek olarak geçen hafta yaşan kur dalgalanmasının da 2.Eli etkilediğine dikkat çekerken, kurun sabitlenmesinin önemine vurgu yaptılar. 2. Elin durumunu analiz eden sektör yetkililerinden Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, çip kriz i sebebiyle 2022 yılında da sıfır otomobil tedarikinde sorun yaşanabileceğini belirterek, “Çip krizinin yanı sıra magnezyum krizi, parça üretimi ve lojistik sorunları devam ediyor. Bu açıdan baktığınızda 2022 yılında otomotiv sektörünü 2. El pazarı domine edecek” şeklinde konuştu.

Mutlu, 2. El’de pazarı, sıfırın belirleyeceğinin ve ayın son bir haftasında sıfır araç fiyatlarının belirlenme süreci ve kurdaki değişimler sebebiyle tüketici ve satıcılar piyasayı gözlemlemeyi tercih edeceklerinin altını çizerken, “Gerek sıfır, gerek 2. El araç artık yatırım aracı olarak görülüyor ve araç sahibi aracını artık kendisi fiyatlandırıyor. 2022’nin ilk 3 ayı için çok önemli. Öngörülemeyen döviz kurları ve sıfır araç tedarik durumu sektörün 2022 yılı için öngörü yapabilmesine imkân tanımıyor” dedi.

2. El fiyatları normale gelecek

Geçtiğimiz hafta içinde döviz kurlarında yaşanan gerileme ile birlikte, ilk etapta 15 marka sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 12-13’lük indirimleri pazara yansıttığını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, sıfır ve 2. El araç pazarıyla ilgili “Kurun gerilemesiyle sıfır otomobil piyasasında yaşanan indirimlerin etkisiyle birlikte düşük ÖTV dilimine giren modellerin sayısı bir nebze artmasıyla 2. El piyasası durma noktasına geldi. Bireysel 2. El satıcılarının bilinçsizce şişirdiği fiyatlar dolayısıyla yükselen 2. El araç piyasası sıfır fiyatlarının çok üzerinde kaldı. İkinci eldeki fiyatların geri gelmesi için kur sabit kalmalı, ÖTV’de artış olmamalı ve sıfırda fiyatlar aşağı gelmeye devam etmeli” açıklamasını yaptı.

2. Elde tüketicilerin bekleme sürecinde olduğunu belirten Yalçın, “Ocak ayının ortasına kadar gerek son tüketici nezdinde gerekse kurumsal firmalarda, sıfır otomobil fiyatlarına endeksli olarak gerilemeyle birlikte geriye gelen kurlar hem sıfır hem de 2. el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. 2022 yılında araç bulunurluğu problemi de önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Bu ay 30-35 bin arasında bir rakam bekliyoruz. Ancak 700 bin adetlik psikolojik sınırı büyük bir ihtimalle bu ay ile birlikte geçip 2021 yılını tamamlayacağız” dedi.

Kurun sabitlenmesi önemli

Son iki aylık süreçte tekrar gündeme oturan ikinci el araç piyasasında, önemli bir etken haline gelen döviz kurunun sıfır kilometre araç fiyatlarına direkt yansıdığını ifade eden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da “2.elde sağlıklı bir alım-satım fiyatı oluşması için kurun bir noktada sabitlenmesi artık önemli bir gerçek. 2022 yılının ilk çeyreğinde tedarik zincirindeki aksaklıkların giderileceğini düşünerek, otomobil fiyatlarındaki bu gerilimli duruşun ilk çeyrek sonunda son bulacağını düşünüyoruz.” dedi.

Kurun sabit kalması fiyatlandırmayı oturtur

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de alınan ekonomik tedbirler doğrultusunda kurlarda yaşanan düşüşle birlikte 2.el otomobil fiyatlarında yüzde 15 civarında bir düşüş gerçekleştiğini belirterek “Kurların stabil kalması çok önemli. Bu şekilde kalırsa fiyatlandırmalar oturur ve pazarın hızlı seyri devam eder” dedi.