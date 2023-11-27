Nissan’dan 3 yeni elektrikli

Nissan, İngiltere’de üretilecek üç yeni elektrikli aracı duyurdu. Nissan’ın amiral gemisi Nissan Qashqai, Juke ve Leaf modellerinin tamamen elektrikli versiyonları üretilecek.

Nissan batarya üretimi ve altyapısı olmak üzere üç modele 3 milyar sterline kadar yatırım yapacak. Sıfır emisyonlu bir gelecek vizyonuyla ilerleyen Nissan’ın gelecekteki üretim planı, Sunderland’deki EV36Zero merkezinde üç elektrikli araçtan (EV), üç giga fabrikadan ve 3 milyar sterline kadar yatırımdan oluşacak. Bu dönüşüm projesi sadece Nissan’ın amiral gemisi Qashqai ve JUKE crossover’larının gelecekteki tamamen elektrikli versiyonlarını üretmekle kalmayacak, yeni nesil Nissan LEAF’in de İngiltere’de üretilmesini içerecek. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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