Opel Astra 30 yaşında

Alman otomobil devi Opel’in ilk olarak 1991 yılında satışa sunduğu Opel Astra, yeni isim ve aynı misyon mottosuyla altıncı neslinde de Kadett’ten devraldığı öncü olma geleneğini sürdürüyor.

Geçmişten günümüze kadar 5 nesliyle başarılara imza atan Astra modeli, F ve K jenerasyonlarıyla bugüne kadar 15 milyon adetlik satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Her zaman yenilikçi olmayı devam ettiren model, yeni Opel Astra’da da premium ve lüks segmentte yer alan teknolojileri kompakt sınıfta kullanıcılarıyla buluşturmaya devam edecek. Yeni Opel Astra, dizel ve benzinli motorlara ek olarak şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip versiyonlarıyla da ilk kez elektrikleniyor.

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