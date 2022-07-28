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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Otoda ÖTV düşmez

28 Temmuz 2022, Perşembe
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar arttırma yetkisi tartışılırken, uzmanlar ÖTV’de herhangi bir indirim kararı beklemiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip “Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

Tamamen bürokratik bir düzenleme

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, “TL’deki değer kaybı nedeniyle fiyatlar arttığı için yıl sonuna kadar vergi matrahlarında tekrar bir değişiklik yapılması gerekebilir. Bu nedenle kanunda yapılan değişikliklerin tebliğe işlenmesi gerekiyordu. Değişikliği bundan ibaret görüyoruz. Böylece matrahların yükseltilmesi gerekirse alt düzenlemeler hazır olacak” dedi. Ocakta ÖTV matrahındaki değişikliğin hızlı hareket etmek adına cumhurbaşkanı kararıyla yapıldığını hatırlatan otomotiv sektöründen bir kaynak da, değişikliği bu kapsamda değerlendirdiklerini belirtti. Kaynak, şunları söyledi: “Tamamen bürokratik bir düzenleme. Her ne kadar tüketicilerde her zaman bir ÖTV indirim isteği olsa da, hükümet tarafında ÖTV indiriminin gündemde olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Bu arada, hükümet tarafından bakıldığındaysa yeni araç satışlarından alınan ÖTV, bütçenin başlıca gelir kalemlerinden birini oluşturuyor. İktidar, sadece motorlu araçlardan 142 milyar lira kazanmayı tahmin ediyor. Bu da bütçe gelirinin yüzde 6’sını oluşturuyor.

Haber Merkezi 

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