Otomotivciler endişeli

Otomotiv sektörü tüm dünyada hızlı bir değişimin içine girdi. Bu dönüşüm sürecinde maliyetler de pandemi sonrasında hızla artmaya başladı. Maliyetlerin bu hızla artması üretim mesailerini de sekteye uğrattı.

Artan enflasyon, kur ve yüksek vergi üçgeninde sektör hem üretimde hem de iç pazarda her geçen gün rekabetçiliğini kaybetmeye başladı. Karar’ın haberine göre bunun sanayiye etkisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, “İş sonuçlarımızdan başlarsak, ilk 9 ayda toplam üretimimizde yüzde 7’lik bir gerileme var. Bu tabi ağırlıklı olarak iç piyasadaki yerli üreticilerin zemin kaybetmesinden geliyor. Eğer bu risklere karşı yani istihdamda da yeni yatırımlar olmadığı müddetce artış olmaz. Tam tersine istihdamda azalma bekleyebiliriz. Onun için de bu iç piyasadaki performansın desteklenmesi önemli. Yani şu anda üretimde işte yüzde 7’lik bir kaybımız var. Yani kapasite kullanım oranlarımız düşüyor. Bu düşmeye devam ettikçe otomotiv sanayiinde de bir istihdam kaybı beklenebilir.” Haber Merkezi

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