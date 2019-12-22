Rakipler nerede

B sınıfının iddialı oyuncularından Ford FIesta, ekonomik dizel motoru, sportif sürüş özellikleri ve konforlu yapısıyla rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

B segmentinde rekabet sıkı şekilde sürüyor. Değişime uğrayan Ford Fiesta’daki yenilikleri fazla görmeyebilirsiniz, ama bu bile rakipleriyle yarışta ona yetiyor. Avrupa’da başarıdan başarıya koşan Fiesta sessiz sürüşü ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium manuel versiyon oldu.

DIŞTAN BAKINCA

En son yenilenmeyle daha bir kemale ermiş tasarıma kavuşan Fiesta, sportif tasarımını şık çizgilerle destekliyor. Geniş hava girişe sahip ön panjur, aracın dikkat çekici tasarımının ilk basamağını oluşturuyor. Geriye doğru uzanan farları ve dik konumlu sis farlarıyla kendine özgü bir görünüme sahip olan araç, arka bölümde de şık tasarımını devam ettiriyor. Fiesta, yatay şekilde konumlandırılan arka far tasarımı, küçük bagaj kapağı ve tavan spoyleriyle şık bir görünüme sahip olmuş. Bagaj kapağı dışında plastik aksamın azaltıldığı tampon da şıklığına artı puan kazandırıyor. Yandan bakınca ise, Fiesta’nın omuz çizgisinde değişime gitmediğini fakat daha göze çarpan kapı kollarına kavuştuğunu görüyoruz.

İÇTEN BAKINCA

FIesta’nIn tamamen yenilenen iç mekânına adım atınca daha bir kaliteli olmuş hissi veriyor. Karmaşık orta konsolun yerini sade bir tasarım almış. 8 inçlik büyük ekran, dikkat çekerken, son derece kaliteli olan ve hızlı çalışan sistem, kokpitin daha dik görünmesine yardımcı oluyor. Apple CarPlay bağlantısının yanı sıra Bluetooth bağlantısı mevcut. Rahat koltuklar ve sınıfı için kaliteli olan kokpitte her şey yerli yerinde. Çift renkli konsol opsiyonunun olması daha iyi olabilirdi. Ön kısımda yaşam alanı ferah arka taraf ise standartları rahatlıkla karşılıyor. Etli direksiyon simidi, yola hakim sürüş pozisyonu ve yeterli genişlik sürüş konforunu arttırıyor. 292 litrelik bagaj hacmi de yeterli seviyede.

Kısacası, Yeni Fiesta’nın kabin tasarımı sınıf atlamış ve segmentinin en şıkları arasına yerleşmiş desek, yanlış olmaz.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında 1.5 litrelik dizel ünite mevcuttu, 85 HP güç ve 215 Nm tork üretiyor. Gücünü 6 ileri manuel şanzımanla ön tekerleklere ileten motor, 1191 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 12,5 saniyede tamamlarken, saatte 175 kilometre sür’ate ulaşabiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3,5 lt/100 km ve test sürüşü boyunca elde ettiğimiz ortalama değer ise 5.0 lt/100 km oldu. Diğer bir ifadeyle 1.5 litrelik dizel versiyon sınıfının en cimri modellerinden ve performanstan çok tüketimi düşünenler için biçilmiş kaftan. Ki, test sürüşümüzü biraz performanslı yaptığımızı da belirtmekte fayda var. Ara hızlanmalarda beklentileri karşılayan araç, ekonomiklik konusunda iddialı demiştik. Önceki jenerasyon gibi yola iyi tutunan Fiesta, hızlı girilen sert virajlarda bile yeterli tutunmayı sağlayan araç, sportif kullanıma uyumlu. Net tepkiler veren direksiyon sistemi, aracı sınıfının en iyi sürüşe sahip oyuncularından bir haline getiriyor. Ele iyi oturan vites kolunun kademeler arasında kemikli, fakat akıcı bir hareketle geçiş yaptığını söylemek lâzım. Sahip olduğu süspansiyon sistemi ile sürüş keyfinden altıncı nesilde de çalmıyor.

Özetle, konfor, gerektiğinde sürüş keyfi istiyorsanız Fiesta ilk önce düşünecekleriniz arasında yer alıyor. İşin içine ekonomik tüketim girince de Fiesta daha bir öne çıkıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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