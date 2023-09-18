Satış adetlerini düşürür

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in taşıt kredilerine sınırlama açıklamalarını değerlendiren ODMD Başkanı Bozkurt, “Kredi konusunda dengelerin doğru bir noktada tutulması gerek” dedi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in taşıt kredilerine sınırlama getirecek perspektife sahip olduklarını ifade etmesinin ardından, otomotiv sektörü hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. Bu yaklaşımın, otomotiv sektörü açısından toplam pazar adetlerinin düşmesi gibi sonuçları olacağını öngördüklerini bildiren Bozkurt, “Her ne kadar bu durum ilk bakışta bizleri mutlu etmese de orta-uzun vadede enflasyon sorununun kalıcı bir şekilde çözülerek, ekonomik istikrar elde edilmesi açısından ne kadar kritik olduğunun bilincindeyiz. O sebeple, ekonomik yol haritasına sabırla destek vermemiz gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu. Bozkurt, ayrıca, otomotiv sektörü açısından değerlendirdiklerinde, mevcut yatırımları dikkate aldıklarında, toplam pazarın 700 bin adetlerin altına inmemesinin önem arz ettiğinin de altını çizdi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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