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Sektör büyür, vergi artar

09 Aralık 2019, Pazartesi 20:30
Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, filo kiralama sektörünün 2020’den itibaren büyüyeceğini ve vergi gelirlerinin artacağını söyledi.

Filo kiralama sektöründe yeni araç alımlarının yüzde 25’ini tek başına gerçekleştiren Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Sektör 2020’den itibaren büyüyecek, vergi gelirleri artacak” dedi. 2020 yılında büyümeye devam ederek yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Vural Ak, “Intercity olarak 2019 yılını sektörün küçülmesine rağmen başarılı bir performansla kapatıyoruz. Artık sonlarına yaklaştığımız 2019 yılını toplamda 10 bin adet sıfır araç alımı ile kapatmayı planlıyoruz. Böylece tüm filo kiralama sektörü alımlarının dörtte birini tek başımıza yapmış olacağız. Özetle; Intercity olarak 2019’u da başarılı geçen bir yıl olarak kaydedeceğiz” dedi.

SEKTÖR CİDDİ VERGİ GELİRİ OLUŞTURUYOR

2020 yılı ile birlikte filo kiralama sektöründe bir kıpırdanma beklediklerini kaydeden Ak, ‘’2020 yılında hedef 3 milyar TL yatırım ve 20 bin adet yeni araç alımı’’ yapcaklarını kaydetti. Ak, hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Önümüzdeki üç yıl cari açık vermeden büyüme hedefleri tutturulursa, filo kiralama sektörünün, bu büyümelerin çok çok üstünde olacağını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Bugün filo kiralama sektörü aldığı her araç bedelinin kabaca yarısını ÖTV, KDV, MTV adı altında vergi olarak anında devlete ödüyor. Sadece bu bile çok ciddi bir vergi geliri oluşturuyor, bu vergi geliri de büyümeyi ayrıca tetikliyor. Filo kiralama sektörüne baktığımızda bu yıl 50 bine yakın yeni araç alımı gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bizim hedefimiz ise bunun 20 bin adetlik kısmını tek başımıza gerçekleştirerek. Bu alımlar için gereken 3 milyar TL’den fazla yatırımın yarıdan fazlasını yurtdışından finanse edeceğiz. Önümüzdeki yıl sektör lideri olarak gerçekleştireceğimiz büyüme ile filo kiralama sektörüne de ivme kazandıracağımızı düşünüyoruz.” 

Etiketler: sektör, vergi
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