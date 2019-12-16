"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sınıfını geçti

16 Aralık 2019, Pazartesi 01:29
Yeni Nesil Hyundai Elantra gerek dış tasarımı gerekse iç mekan özellikleri ile sınıfının bir adım önüne çıkarken kullanıcısına da sınıf atlatıyor.

Hyundai Elantra’yı park ettiğinizde meraklı gözler oraya doğru dönüyor. Zira Hyundai’nin son dönemde ürettiği araçlar tasarım konusunda iddia sahibi. Bu durum bir otomobil firması için artı puan demek. Haliyle kullanıcısına da sınıf atlatıyor, desek yanlış olmaz. Yeni modeli ülkemizde dört farklı donanım paketiyle satışa sunan marka, motor kısmında ise şimdilik sadece 1,6 litre atmosferik benzinli üniteyle karşımıza çıkıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Yeni Nesil Hyundai Elantra 1.6 MPI 127 HP’lik otomatik versiyon oldu.

 

DIŞTAN BAKINCA

Hyundai Elantra’nın ilk olarak öne doğru uzayan yüz tasarımı dikkat çekiyor.

Üçgen formlu farların sivri kenarları havalandırma ızgarasına ilerlerken  tamponun sivri tasarımlı formu da bunu destek veriyor. Yeni basamaklı ızgara ise aracı eskisinden daha geniş gösteriyor. Yandan bakınca belirgin kat geçişleri araca hareketlilik kazandırmış. Bu arada, omuz çizgisinin başarılı bir şekilde aşağıya iniyor olması coupe otomobillere bir nevi gönderme yapıyor. Arka kısımda da yine sivri formlu aydınlatma ögeleri kullanılıyor. Bagaj üstü spoylerin çekici hâle getirdiği tasarım arka bölümde dedikkat çekiyor. Diğer bir ifadeyle, Hyundai, entegre spoiler ve LED teknolojisine sahip yeni ışıklandırma grubunu kullanıyor. Çekik bir gözü andıran LED stopları da son derece ilgi çekici olmuş. Aslında arka kısımdaki tasarım değişiklikleri aracı biraz daha premium havasına yaklaştırmış diyebiliriz.

İÇTEN BAKINCA

Elantra’nın iç mekânına adım atınca ilk olarak yaşama alanının ferahlığını hissediyorsunuz. Sade, modern ve sürücü odaklı kokpit için Hyundai’nin fazlasıyla çalıştığı belli oluyor. Bu muvacehede tasarlanan kokpit, sürücünün ve araç içindekilerin daha farklı duygular hissetmesini sağlıyor. Gösterge paneli sürücüye anlık olarak bilgilerin akışını en iyi şekilde sağlarken aynı zamanda modernizasyon anlamında da farklı bir dokunuş olarak öne çıkmış. Kokpitin orta ve alt kısımları da kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor. Orta konsolda yer alan dijital ekranın kullanımı biraz alışkanlık istiyor. Özellikle müzik sistemini ayarlarken bu sistemi biliyor olmanız gerekiyor. Rahat koltuklar, açık renk şık döşemeler ve kullanışlı hâle getirilen butonlarıyla beraber Yeni Elantra artık çok daha estetik bir ambiyansa kavuşmuş. Kısacası, Elantra genişlik olarak kompakt sedan sınırlarını aşarak daha üst sınıfa kafa tutuyor adeta.

MOTOR VE PERFORMANS

Hyundai Elantra test aracımız kaputunun altında 1.6 litrelik benzinli ünite taşıyordu. 1591 cc hacmindeki motor, 6300 d/d’de 127 HP güç ve 4850 d/d’de 155 NM tork üretiyor. 1750 d/d gibi bir devirde 300 Nm tork üreten dizel motorlara göre biraz zayıf kalsa da performans beklentilerini karşılayabiliyor. 6 ileri oranlı otomatik şanzıman ile 195 km/s son hıza ulaşıyor, 0-100 km/s hızlanmasını ise 11.6 saniyede tamamlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 6.8 lt/100 km. Testimiz sırasında elde ettiğimiz değer ise sakin bir kullanım ile 7.3 lt/100 km’lik bir değer elde ettik. Biraz performanslı bir kullanımla bu değer 9.0’lı değerleri bulabileceğini de söyleyelim.

Önceden özellikle konfor konusunda bazı Hyundai modellerine yönelik eleştiriler vardı, ama bu durum artık geride kaldı. Zira Elantra konfor konusunda sınıfının beklentilerini çok rahat bir şekilde karşılıyor. Koltuk minderlerinin yapısından başlayarak, süspansiyon sisteminin çalışma karakterine kadar konfor sunuyor. Sürüş zevkinden ödün vermiyor. Yol tutuş konusunda da başarılı. Herhangi bir sıkıntıda elektronik yardımcıları zamanında devreye giriyor. 

Netice olarak, Yeni Nesil Hyundai Elantra gerek dış tasarımı gerekse iç mekân özellikleri ile sınıfının bir adım önüne çıkarken kullanıcısına da sınıf atlatıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Okunma Sayısı: 46
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cesur kalem Eşref Edip’i rahmetle anıyoruz

    İstanbul’a kış neden gelmiyor?

    3 milyon kişi elektrik faturasını ödeyemedi

    Asgarî ücret ne zaman açıklanacak?

    Demokrasi için birlik zamanı

    Boğaz trafiği artmadı, azaldı

    Bireysel ilişkiler üzerinden devlet yönetilemez

    Müslümanlardan Johnson’a uyarı

    'Biz sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz'

    Başakşehir'in rakibi belli oluyor

    Hakkında yakalama emri çıkarılacak

    Lübnan'da gerginlik Onlarca kişi yaralandı

    Filipinler 6,8'le sarsıldı

    12-17 yaşta suç oranı arttı
    📷

    Karikatürler

    Yapay Afet!

    Korku siyaseti ters tepecek

    Trump’ın azli komiteden geçti

    TBMM'de gündem Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi

    Galatasaray'a son dakikada 3 puandan oldu

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinlemek çok mu zor?
    Mehmet KARA

    Tek adamlık ve istişare
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gıybetin sosyal medyası
    Yeni Asya'dan Size

    AVM’de Kur’an mücevherleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali Kuşçu: Semerkant’tan Dersaadet’e
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur kelime öğretir (1)
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Bir meziyetin varsa hafa türabında kalsın”
    Genel

    Demokrasi için birlik zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.