Sınıfını geçti

Yeni Nesil Hyundai Elantra gerek dış tasarımı gerekse iç mekan özellikleri ile sınıfının bir adım önüne çıkarken kullanıcısına da sınıf atlatıyor.

Hyundai Elantra’yı park ettiğinizde meraklı gözler oraya doğru dönüyor. Zira Hyundai’nin son dönemde ürettiği araçlar tasarım konusunda iddia sahibi. Bu durum bir otomobil firması için artı puan demek. Haliyle kullanıcısına da sınıf atlatıyor, desek yanlış olmaz. Yeni modeli ülkemizde dört farklı donanım paketiyle satışa sunan marka, motor kısmında ise şimdilik sadece 1,6 litre atmosferik benzinli üniteyle karşımıza çıkıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Yeni Nesil Hyundai Elantra 1.6 MPI 127 HP’lik otomatik versiyon oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Hyundai Elantra’nın ilk olarak öne doğru uzayan yüz tasarımı dikkat çekiyor.

Üçgen formlu farların sivri kenarları havalandırma ızgarasına ilerlerken tamponun sivri tasarımlı formu da bunu destek veriyor. Yeni basamaklı ızgara ise aracı eskisinden daha geniş gösteriyor. Yandan bakınca belirgin kat geçişleri araca hareketlilik kazandırmış. Bu arada, omuz çizgisinin başarılı bir şekilde aşağıya iniyor olması coupe otomobillere bir nevi gönderme yapıyor. Arka kısımda da yine sivri formlu aydınlatma ögeleri kullanılıyor. Bagaj üstü spoylerin çekici hâle getirdiği tasarım arka bölümde dedikkat çekiyor. Diğer bir ifadeyle, Hyundai, entegre spoiler ve LED teknolojisine sahip yeni ışıklandırma grubunu kullanıyor. Çekik bir gözü andıran LED stopları da son derece ilgi çekici olmuş. Aslında arka kısımdaki tasarım değişiklikleri aracı biraz daha premium havasına yaklaştırmış diyebiliriz.

İÇTEN BAKINCA

Elantra’nın iç mekânına adım atınca ilk olarak yaşama alanının ferahlığını hissediyorsunuz. Sade, modern ve sürücü odaklı kokpit için Hyundai’nin fazlasıyla çalıştığı belli oluyor. Bu muvacehede tasarlanan kokpit, sürücünün ve araç içindekilerin daha farklı duygular hissetmesini sağlıyor. Gösterge paneli sürücüye anlık olarak bilgilerin akışını en iyi şekilde sağlarken aynı zamanda modernizasyon anlamında da farklı bir dokunuş olarak öne çıkmış. Kokpitin orta ve alt kısımları da kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor. Orta konsolda yer alan dijital ekranın kullanımı biraz alışkanlık istiyor. Özellikle müzik sistemini ayarlarken bu sistemi biliyor olmanız gerekiyor. Rahat koltuklar, açık renk şık döşemeler ve kullanışlı hâle getirilen butonlarıyla beraber Yeni Elantra artık çok daha estetik bir ambiyansa kavuşmuş. Kısacası, Elantra genişlik olarak kompakt sedan sınırlarını aşarak daha üst sınıfa kafa tutuyor adeta.

MOTOR VE PERFORMANS

Hyundai Elantra test aracımız kaputunun altında 1.6 litrelik benzinli ünite taşıyordu. 1591 cc hacmindeki motor, 6300 d/d’de 127 HP güç ve 4850 d/d’de 155 NM tork üretiyor. 1750 d/d gibi bir devirde 300 Nm tork üreten dizel motorlara göre biraz zayıf kalsa da performans beklentilerini karşılayabiliyor. 6 ileri oranlı otomatik şanzıman ile 195 km/s son hıza ulaşıyor, 0-100 km/s hızlanmasını ise 11.6 saniyede tamamlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 6.8 lt/100 km. Testimiz sırasında elde ettiğimiz değer ise sakin bir kullanım ile 7.3 lt/100 km’lik bir değer elde ettik. Biraz performanslı bir kullanımla bu değer 9.0’lı değerleri bulabileceğini de söyleyelim.

Önceden özellikle konfor konusunda bazı Hyundai modellerine yönelik eleştiriler vardı, ama bu durum artık geride kaldı. Zira Elantra konfor konusunda sınıfının beklentilerini çok rahat bir şekilde karşılıyor. Koltuk minderlerinin yapısından başlayarak, süspansiyon sisteminin çalışma karakterine kadar konfor sunuyor. Sürüş zevkinden ödün vermiyor. Yol tutuş konusunda da başarılı. Herhangi bir sıkıntıda elektronik yardımcıları zamanında devreye giriyor.

Netice olarak, Yeni Nesil Hyundai Elantra gerek dış tasarımı gerekse iç mekân özellikleri ile sınıfının bir adım önüne çıkarken kullanıcısına da sınıf atlatıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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