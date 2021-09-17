Sprinter, 25 yıldır Türkiye’de

Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye yollarına çıktığı 1996 yılından günümüze, güvenli yolcu taşımacılığının simgesi olmayı sürdürüyor.

Her bir tekerlekte disk frenler, ABS fren sistemi ve sürücü hava yastığı ile ilk Sprinter, 2.8 ile 4.6 ton arasındaki ticari araç segmentinde güvenlik kavramını yeniden tanımlıyor. ADAPTIVE ESP, Yan Rüzgâr Asistanı ve Aktif Mesafe Takip Asistanı DISTRONIC başta olmak üzere; birçok sürüş destek sistemi sürücüyü destekliyor ve tüm trafik paydaşlarını koruyor. 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Sprinter Minibüs modelleri ise hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında satılarak Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

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