"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

26 Ekim 2021, Salı 09:32
Tesla'nın piyasa değeri araç kiralama şirketi Hertz'ten aldığı tarihinin en büyük siparişinin ardından 1 trilyon doları aştı.

Bu sipariş elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 10 yıl içinde dünyanın en çok otomobil satan şirketi olma hedefini destekledi.

Şirketin hisseleri yüzde 14.9 artışla 1.45 trilyon dolara yükselirken, Reuters hesaplamalarına göre otomotiv sektöründeki en değerli şirket haline geldi.

Tesla CEO'su Elon Musk bile değerlemedeki artışın hızından dolayı şaşkınlık duyduğunu ifade etti.

Musk, yatırım fonu Gerber Kawasaki'nin kurucu ortaklarından biri ve Tesla hissedarı olan Ross Gerber'in mesajına cevap olarak "Tesla'nın talepten ziyade üretimi artırma sorunuyla karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde bunun (siparişin) değerlemeyi artırması garip" yazdı.

Tesla aralarında Apple, Amazon, Microsoft ve Google'ın üst şirketi Alphabet'in bulunduğu 1 trilyon dolar değerlemeye sahip şirketler arasına katılan ilk otomobil üreticisi oldu.

Çoğu otomobil üreticisi için az satılan araçların iskontoyla elden çıkarıldığı filo satışlarını kamuya açıklanacak bir gelişme niteliğini taşımıyor.

Ancak Tesla ve yatırımcıları için Hertz'ten gelen 2022 sonuna kadar 100 bin araçlık sipariş elektrikli otomobillerin artık dar bir kitleye hitap eden bir üründen yakın gelecekte otomobil piyasasına hakim bir ürün haline geleceğine işaret ediyor.

Etiketler: Tesla, piyasa değeri
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Benzine bir zam daha

    BM'den İsrail'in bazı Filistin STK'lerini 'terör örgütü' listesine almasına tepki

    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

    Kul hakkı yiyenle ittifak yok

    Türkiye'de son 24 saatte 27663 vaka ve 232 ölüm gözlemlendi

    Derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    Girdi maliyetleri ve vergi yükü azaltılmalı

    BMGK Sudan'daki darbeyi görüşecek

    La Palma Adası'nda alarm durumu devam ediyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilere ilişkin açıklama

    Sudan'daki 'darbe karşıtı' protestolar devam ediyor: 21 kişi yaralandı

    'Marmara Denizi'nden çıkan balık yenebilir'

    Ordunun OHAL ilan ettiği, Başbakan Hamduk'u gözaltına aldığı Sudan'da son durum?

    ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamaları olumlu karşılandı

    Beşiktaş ile Galatasaray 350. kez karşı karşıya geliyor

    Ortak akıl, demokrasinin olmazsa olmazıdır

    ABD ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden 'İç işlerinize karışmayız' açıklaması

    28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 Yavi şehidi dualarla anıldı

    'Sudan’daki gelişmeleri derin endişeyle karşılıyoruz'

    İşgal sürüyor: İsrail, Batı Şeria'da yeni konutlar için ihale açmaya hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de büyükelçi krizi
    Ahmet BATTAL

    İçişleri Bakanlığı’nı göreve dâvet ediyoruz
    Genel

    Kul hakkı yiyenle ittifak yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Büyükelçilerin çağrısı” neden krize dönüştürüldü?
    Osman ZENGİN

    “Allah bir olur. Hiç üç olur muymuş?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarsavar: Yüksek iman
    Süleyman KÖSMENE

    Ahiret için hazine haller
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.