Toplu taşımayı bıraktı, transfere yöneldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 28 Mayıs’tan itibaren iç turizmde hareket beklediklerini açıklamasıyla tatil planları yapılmaya başlandı.

Tatil yapmak isteyen ancak toplu taşımaya, şehirlerarası ulaşıma hâlâ temkinli yaklaşan insanların imdadına ise transfer araçları yetişti. Koronavirüs sürecinde büyük ilgi gören transfer araçlarına bayram sonrası için rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Amerika’da 32 yıl boyunca havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan TURSAB (Türkiye Seyehat Acentaları Birliği) yetkili acenta sahibi Gülruh Gülten, koronavirüs başladığından beri talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken Gülruh Gülten, “Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez” dedi. İstanbul - Reyhan Keser

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