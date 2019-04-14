Tucson’un eli artık daha güçlü

Makyajlı Tucson’daki iyileştirmeler, 1.6 lt dizel motor ve HTRAC sistemi sürüş zevkini, ekonomikliği ve sürüş konforunu yukarı taşıyor. Bu da Tucson’ıN segmentinde elini daha da güçlendiriyor.

HyundaI Tucson’u geçtiğimiz aylarda Antalya’da yapılan basın test sürüşünde kullanmıştık. Tucson, Hyundai’nin Türkiye pazarında SUV segmentinde iddialı oyuncusu olarak ön planda yer alıyor. Segmentinde rekabetçi özelliği fazla olmasına rağmen 1.6 litre dizel motorlu bir versiyonu olmadığından gücünü tam gösteremiyordu. Kısacası bu haftaki test misafirimiz üçüncü nesil Hyundai Tucson, makyajı, 1.6 litrelik dizel motoru, otomatik şanzımanı ve 4x4 aktarmasıyla rekabetin tam ortasına daldı.

DIŞTAN BAKINCA

Üçüncü nesil Hyundai Tucson makyajla özellikle ön bölümde büyük değişimler yaşadı ve daha şık bir görünüme kavuştu. Yeni Tucson, 4 basamaklı ön ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla göze çarpıyor. Tucson’a 17 ve 19 inç alaşımlı jantları yeni olarak geliyor. Arka kısımda da değişim olarak LED stoplar, LED ön farlar gibi Elite Plus donanımında sunuluyor. Ayrıca bir önceki nesle göre uzayan Tucson’un arka tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da yenilenen parçalar arasında yer alıyor.

İÇTEN BAKINCA

Tucson’un içine adım attığımızda makyajdan nasibini aldığı fark ediliyor. Tasarımı değiştirilen ve üzeri krom kaplı havalandırma ızgaraları şık görünüyor. Kokpit kısmının üst tarafı da öncekine göre değiştirilmiş. Yine öncekine göre, daha yumuşak plastiğe sahip bir kokpiti bulunan aracın havalandırma ızgaraları artık yatay bir tasarıma sahip. i30 ve Santa Fe modellerinden tanıdığımız 8 inch genişliğindeki dokunmatik multimedia sistemi mevcut ve kullanımı çok kolay. Olmazsa olmaz haline gelen mobil cihazlar için Qi standardında kablosuz şarj sistemi bulunuyor. Hoşuma giden özelliklerden olan 360 derecelik kamera sistemi sayesinde park manevralarında konfor sağlıyor. Yalıtımı arttırılan Tucson’un kapı içleri de güçlendirilmiş. Haliyle öncesine göre biraz daha sessiz hale gelmiş ve konforu artmış. Giderek yaygınlaşmaya başlayan çarpışma önleme sistemi, akıllı hız sabitleyici, stop&go, sürücü dikkat uyarısı gibi sürücü dostu özellikler sayesinde Tucson segmentinde daha bir güçlendi desek yanlış olmaz.

MOTOR VE PERFORMANS

Hyundaı Tucson’un makyajla beraber gelen en önemli yeniliğinin şüphesiz 1.6 litrelik dizel motor-otomatik şanzıman kombinasyonu ve yeni nesil HTRAC elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi olduğunu belirtelim. Test aracımızın kaputunun altında vazife alan 1.6 litrelik dizel motor 4000 d/d’de 136 Hp güç, 2000-2250 d/d aralığında 320 Nm tork üretiyordu. 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen ünite, aracı verimli bir şekilde hızlandırırken aynı zamanda ekonomik bir performans tablosu çiziyor. Tucson’un 1676 kg’lık bir araç olduğunu düşünürsek, ilk ve ara hızlanmalarda canlı gaz tepkileriyle başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

Direksiyon ve süspansiyon sistemi de elden geçirilerek aracın sürüş konforu arttırılmış. Dizel, otomatik ve 4x4 Tucson’un fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5.1 lt/100 km olarak verilmiş. Testimiz boyunca eldelettiğimiz ortalama değer ise 6.6 lt/100 km oldu. Tucson şehirli otomobil özelliklerine sahip olduğu gibi yeni nesil HTRAC çekiş sistemiyle de off-road kullanım gücünü arttırmış. Sistem, sol ve sağ tekerlekler arasındaki frenlemeyi kontrol etmek için araç hızını, yol şartlarını izliyor ve virajlarda ya da kaygan yollarda sürüş güvenliğini sağlamak için ön-arka tekerlekler arasındaki dengeyi kuruyor. Bu arada sistem sayesinde sürüş keyfi arttırılırken yakıt ekonomisi de unutulmuoyor. Kısacası makyajlı Tucson’daki iyileştirmeler, 1.6 lt dizel motor ve HTRAC sistemi sürüş zevkini, ekonomikliği ve sürüş konforunu yukarı taşıyor. Bu da Tucson’ı segmentinde elini daha fazla güçlendiriyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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