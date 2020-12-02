"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye otomotiv pazarı yüzde 72 büyüdü

02 Aralık 2020, Çarşamba 12:24
2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım ayında yüzde 37,8, otomobil pazarı yüzde 34,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüdü.

2020 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 adet oldu.

2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 geriledi.

Vergi oranı düşük segmentler talep gördü

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 44,1 pay, 233 bin 470 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 pay ve 156 bin 269 adet satış ile SUV ve yüzde 23,3 pay ve 123 bin 384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

AA

Etiketler: Türkiye, otomotiv, pazar
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs Bilim Kurulunun gündeminde aşı var

    İstanbul'da toplu taşımada yeni koronavirüs tedbirleri

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    İngiltere, Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay verdi

    Bağcılar'da bir bölge riskli alan ilan edildi

    İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı başladı

    LGS ve YKS müfredatı açıklandı

    Libya Başbakan Yardımcısı: Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk

    Krizden çıkış için hukuk reformu şart

    Böyle durgunluk görülmedi

    Biden ekonomi ekibini tanıttı

    Guterres: İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor

    Yemen'deki iç savaşta 233 bin kişi öldü

    Yurt genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    CNS: Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi

    Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 vaka gözlemlendi, 190 kişi vefat etti

    Azerbayca'da Laçın sevinci

    Katar: Filistin meselesindeki sağlam duruşumuz devam ediyor

    Tam kapanmadan sayı düşmez

    'Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet kararlı olmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona salgınını zulüm de arttırır!
    Genel

    Böyle durgunluk görülmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehl-i kemâl bir zât: Namık Kemâl
    Cenk ÇALIK

    Akrepteki ibret levhaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Salgınla mücadele”de fiyasko
    Genel

    Krizden çıkış için hukuk reformu şart
    Faruk ÇAKIR

    Rakamlar yanıltmasın
    Risale-i Nur'dan

    Beşerin yaralarını Kur’ân tedavi eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.