"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Üretim için geldi

23 Ekim 2023, Pazartesi 23:07
Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak isteyen DFSK, Türkiye pazarına SHS Filo ile yeniden giriş yaptı. DFSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun, “Üretim üssü için en önemli aday Türkiye” dedi.

Recep Bozdağ - İstanbul

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS Filo distribütörlüğünde Türkiye satışlarına başladı. 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan toplamda 6 modelin satışı ilk etapta 7 yetkili satıcıyla gerçekleştirilecek. DFSK’nın “Değişimi Fark et Sıra dışı Kal” mottosuyla Türkiye otomotiv sektörüne girişi dolayısıyla düzenlenen lansmanda  DFSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun, Türkiye pazarının DFSK için hayati önem taşıyan stratejik bir pazar olduğunu söyleyerek “Bu açıdan baktığımızda Türkiye’yi Avrupa’nın merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Planlarımızdan biri Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak. Grup olarak baktığımızda Türkiye en önemli aday ülkeler arasında öne çıktığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçlar için uzman ekip gelecek

DFSK Türkiye CEO’su Hakan Şahsuvaroğlu ise, segmentlerdeki rekabete farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirtirken, “Çin üzerinden 6 farklı ürün gamı ile güçlü bir giriş yaptık. Yoğun bir talep alıyoruz. İlk etapta, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Denizli ve Diyarbakır’da olmak üzere 7 yetkili satıcı ve 21 servis noktası ile start veriyoruz. 2024 yılında bayi sayımızı 12’ye, servis noktamızı da 40’a çıkaracağız. Bunun yanında elektrikli araçlarımız için konusunda uzman bir ekip getirerek ilk etapta altı ay kendi ekiplerimizi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de bütün servislerimiz bu eğitimleri alacaklar. Ayrıca binek araçlarımızda 7 Yıl / 150.000 km olacak şekilde garanti sunuyor olacağız.” dedi.

Üretime sıcak bakıyorlar

DFSK Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu da DFSK’nın Türkiye’de üretim tesisi kurması için gerekli altyapıyı oluşturacak adımlar atacağız. Türkiye Çinliler için kültürel ve yapısal olarak bulunmaz fırsatlar sunuyor. Ayrıca Türkiye’nin sağladığı yatırım imkanlarından dolayı da Çinli üreticiler ülkemize diğer ülkelere nazaran çok daha sıcak bakıyorlar” diye konuştu. Yunus Şahsuvaroğlu, lansmanla birlikte ve mevcut modellere yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedeflerinin yüzde 75’inin binek, yüzde 25’inin de hafif ticari olmak üzere 5.000 adet olarak belirlediklerini söyledi.

(Ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

Okunma Sayısı: 1430
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

    Allah bize yeter

    Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

    Öğrencilerin hayal kırıklığı

    Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

    İsveç’ten sınır dışı edilecek

    Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

    İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

    ''Susturulmayacağım''

    İsrail bir camiyi daha bombaladı

    Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

    Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

    BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

    Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

    Dünya Guterres’in yanında

    NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

    Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

    Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

    Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Terör” iftirasıyla buraya kadar
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Boykot nasıl yapılır?
    İbrahim Aktaşcı

    Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?
    Şükrü BULUT

    Mesele Filistin değil…
    Enes Uyar

    Allah’ın affettiği kullar
    Risale-i Nur'dan

    Asr-ı Saadet’ten de davet olunsam hakikatleri aynen ibraz edeceğim
    Süleyman KÖSMENE

    İsrail’in Filistinle imtihanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe cuntaları ve ötesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.