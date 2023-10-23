Üretim için geldi

Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak isteyen DFSK, Türkiye pazarına SHS Filo ile yeniden giriş yaptı. DFSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun, “Üretim üssü için en önemli aday Türkiye” dedi.

Recep Bozdağ - İstanbul

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS Filo distribütörlüğünde Türkiye satışlarına başladı. 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan toplamda 6 modelin satışı ilk etapta 7 yetkili satıcıyla gerçekleştirilecek. DFSK’nın “Değişimi Fark et Sıra dışı Kal” mottosuyla Türkiye otomotiv sektörüne girişi dolayısıyla düzenlenen lansmanda DFSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun, Türkiye pazarının DFSK için hayati önem taşıyan stratejik bir pazar olduğunu söyleyerek “Bu açıdan baktığımızda Türkiye’yi Avrupa’nın merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Planlarımızdan biri Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak. Grup olarak baktığımızda Türkiye en önemli aday ülkeler arasında öne çıktığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçlar için uzman ekip gelecek

DFSK Türkiye CEO’su Hakan Şahsuvaroğlu ise, segmentlerdeki rekabete farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirtirken, “Çin üzerinden 6 farklı ürün gamı ile güçlü bir giriş yaptık. Yoğun bir talep alıyoruz. İlk etapta, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Denizli ve Diyarbakır’da olmak üzere 7 yetkili satıcı ve 21 servis noktası ile start veriyoruz. 2024 yılında bayi sayımızı 12’ye, servis noktamızı da 40’a çıkaracağız. Bunun yanında elektrikli araçlarımız için konusunda uzman bir ekip getirerek ilk etapta altı ay kendi ekiplerimizi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de bütün servislerimiz bu eğitimleri alacaklar. Ayrıca binek araçlarımızda 7 Yıl / 150.000 km olacak şekilde garanti sunuyor olacağız.” dedi.

Üretime sıcak bakıyorlar

DFSK Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu da DFSK’nın Türkiye’de üretim tesisi kurması için gerekli altyapıyı oluşturacak adımlar atacağız. Türkiye Çinliler için kültürel ve yapısal olarak bulunmaz fırsatlar sunuyor. Ayrıca Türkiye’nin sağladığı yatırım imkanlarından dolayı da Çinli üreticiler ülkemize diğer ülkelere nazaran çok daha sıcak bakıyorlar” diye konuştu. Yunus Şahsuvaroğlu, lansmanla birlikte ve mevcut modellere yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedeflerinin yüzde 75’inin binek, yüzde 25’inin de hafif ticari olmak üzere 5.000 adet olarak belirlediklerini söyledi.

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