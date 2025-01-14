Üretim maliyetinde Balkanlarda birinciyiz!

Türkiye otomotiv sanayisinin rekabet gücü hızla aşınıyor. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, artan maliyetlerin üretimin rakip ülkelere kayma riskini artırdığını belirtti.

TAYSAD Başkanı Albert Saydam da, Türkiye’nin üretim maliyetleri açısından Viyana’ya kadar olan bölgede en pahalı ülke haline geldiğini dile getirerek, “Yeni siparişlerde yüzde 75 düşüş var” dedi.

Otomotiv sanayicileri 2025’e endişeli giriyor. Türkiye otomotiv sanayiinde azalan rekabet gücünden kaynaklı sorunlar derinleşiyor. Her ne kadar 2024’te ihracat tutarı ve iç pazar satışları rekorla kapanmış olsa da sektör temsilcileri, gerçek tablonun iyimserlikten uzak bir görünüme işaret ettiğine dikkat çekiyor.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, maliyet artışlarından dolayı üretim tesislerinin rakip ülkelere kayma riskinin arttığına dikkat çekerken, TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Türkiye, otomotiv sanayii üretimde Viyana’ya kadar olan coğrafyanın en pahalı ülkesi hâline geldi. Yeni sipariş oranımızda yüzde 75’e yakın düşüş var” dedi.

(Anka)