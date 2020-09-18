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18 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Yeni Mokka yeni motorlarla geliyor

18 Eylül 2020, Cuma 21:55
Yeni elektrikli Opel Mokka-e’nin hemen ardından Alman otomobil üreticisi şimdi de en güncel teknolojilerle donatılan içten yanmalı motorlara sahip yeni Mokka’yı piyasaya sunuyor. Son derece verimli ve her zamankinden daha kompakt olan yeni Mokka, eğlence ve teknolojinin mükemmel birleşimini gözler önüne seriyor. Yeni Opel Mokka’nın 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Yeni Opel Mokka, gelişmiş dizel ve benzinli motor seçenekleri ile şehir içi ve şehir dışı kullanımda müşterilerine yenilikçi çözümler sunuyor. Yeni Mokka, Opel’in gelecekte kullanacağı marka yüzü ve yeni dijital kokpiti ile markanın gelecekteki tasarımına dair yol gösterici bir role sahip. Yeni Mokka, IntelliLux LED® Matrix far teknolojisi, sürücü için masaj özellikli ergonomik deri koltuk seçenekleri, Apple CarPlay&Android Auto uyumluluğu sunan bilgi-eğlence sistemi ile eğlence ve teknolojinin gerçek anlamda birleşimi.

Yeni elektrikli Opel Mokka-e’nin hemen ardından Alman otomobil üreticisi şimdi de en güncel teknolojilerle donatılan içten yanmalı motorlara sahip yeni Mokka’yı piyasaya sunuyor. Son derece verimli ve her zamankinden daha kompakt olan yeni Mokka, eğlence ve teknolojinin mükemmel birleşimini gözler önüne sererken, hem şehir içi, hem de otoyol şartları için ideal bir kullanım sunuyor.

Michael Lohscheller

Alman değerlerini yansıtıyor

“Yeni Opel Mokka bugün ve gelecekte markanın temsil ettiği her şeyi içeriyor” şeklinde konuşan Opel CEO’su Michael Lohscheller: “Eğlenceli, verimli ve tamamen yenilikçi bir otomobil olan Mokka, markamızın heyecan verici, ulaşılabilir ve Alman olma değerlerini tam olarak yansıtıyor. Müşterilerimize Mokka’yı elektrikli veya son derece verimli içten yanmalı olmak üzere farklı güç-aktarma çözümlerinden birini seçme özgürlüğü sunuyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Etiketler: Yeni Mokka, Mokka yeni
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