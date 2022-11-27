Yeni408, 2023’te Türkiye'de

PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla dikkat çeken yeni modeli 408, elektrikliye de odaklanılan verimliliğiyle ön plana çıkıyor.

Yeni Peugeot 408, 2023 yılında kademeli olarak Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başlayacak. Yeni Peugeot 408’de PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip. Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor.İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak. Model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.

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