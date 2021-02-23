128 milyar dolar nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası döviz rezervine ilişkin partisinin yönelttiği sorular sonrasında, “Ülkemizdeki pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey’in imzası vardır. Bunun adı nedir? Finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar. Bunu başardığı için çıldırıyorlar” diyen Erdoğan’a da cevap verdi. CHP lideri, “Başarı! Niye görevden aldın o zaman? Alma görevden. Hadi onu görevden aldın başarıysa 128 milyar doları senin talimatınla bir avuç insana peşkeş çeken Merkez Bankası Başkanı’nı niye görevden aldın? Onu da almasaydın. 128 milyar doların hesabını sorunca kıyamet kopuyor. Vallahi sizi kıskanmıyoruz. Kıskanılacak bir şey mi yaptınız? Bu milletin Merkez Bankası’nda biriktirdiği 128 milyar doları ne yaptın Sayın Erdoğan, kime verdin?” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören