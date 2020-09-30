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1 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

2023 hedefleri çöp oldu

30 Eylül 2020, Çarşamba 18:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı, değerlendirdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akşener halkın alım gücünün düştüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açık- lanan Yeni Ekonomi Programıyla 2023 hedeflerinin ‘çöp’ olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine...” Akşener, “Kendilerini kandırıyorlar, bizi de kandırabileceklerini sanıyorlar. Ama Partili Damat Ekonomisi’nin gerçekleri çok fark- lı… İktidara geldiklerinde otomobil alınabilen parayla, bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor. O paraya bugün bilgisayar satılıyor!” dedi.

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