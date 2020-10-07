"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

2023 hedeflerini boşa çıkardı

07 Ekim 2020, Çarşamba
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programına değinen Akşener, “Damat bakan, bu defa kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. İktidar 2023 yılı için ne vadetmişti? Mesela, 2 trilyon dolar milli gelir demişti. Damat bakan bunun yarısını bile değil, sadece 875 milyar dolar millî gelir diyor. Sözüm ona doları önemsemiyor ama tüm rakamları da dolar olarak açıklıyor. İktidar, 2023’te Türkiye’yi ilk 10 ekonomiden biri yapmayı vadetmişti. Damatsa, ilk 20 ekonomi arasında kalabilmeyi hedefliyor. İktidar, 500 milyar dolar ihracat sözü vermişti. Yeni ekonomi programı, 214 milyar doları hedefliyor” diye konuştu.

Değeri en çok düşen Türk lirası

Akşener, OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunun parasının dolar karşısında değer kazandığını, 37 OECD ülkesi arasında değeri en çok düşen paranın Türk Lirası olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre Türk Lirası’nın bugün 6 lira 20 kuruş olması gerektiğini savunan Akşener, şöyle devam etti: “Bakın Türk Lirası’nı gelişmiş ülkelerin para birimleriyle değil, gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıyorum. Avrupa ülkeleriyle değil, Kenya’yla karşılaştırıyorum, Sisi’nin yönettiği Mısır’la karşılaştırıyorum. Türkiye’nin performansı maalesef onların bile altında. Türk Lirası dünya liginde kiminle yarışıyor biliyor musunuz? İflas eden Arjantin’le yarışıyor. 9 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye’yle yarışıyor. Damat bakanı tebrik edebiliriz. Bir ülkede iç savaşın ekonomik yıkımıyla, bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı. Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu.”

Hukuka uymak bu kadar mı rahatsız ediyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemesinin yapısı değiştirilmeli” dediğini anlatan Akşener,  anayasanın bir toplumsal sözleşme olduğuna dikkati çekerek, “Anayasa Mahkemesi de, o sözleşmeyi korumakla mükellef, anayasal bir kurumdur. Dolayısıyla, mevcut anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden, böyle bir kurumun iktidar tarafından tehditkar bir dille tartışmaya açılması, hukuk sistemimize vurulacak çok büyük ve yeni bir darbedir. (…)Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü yok edildi. Bu sebeple adalete güven kalmadı. Türkiye’nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayalı bir sisteme ihtiyaç var. İktidarın küçük ortağı partili Anayasa Mahkemesi’ne nasıl dönüşür bunu derdinde. Beyefendiyi doların art- ması, işsizliğin artması gençlerin işsiz kalması rahatsız etmiyor. Çünkü birkaç tane karar iktidarın görüşlerinde tersmiş de ondan. Vatandaş sizden işsizliğe, hayat pahalılığına çözüm bekliyor. Partili Cumhurbaşkanlığını getiren sizi yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Hukuka uymak sizi bu kadar mı rahatsız ediyor?” dedi.

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum

    2023 hedeflerini boşa çıkardı

    'Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir'

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Azerbaycan: Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı

    Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi: TBMM Genel Kurulu'nda neler konuşuldu?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'eğitim' gündemini değerlendirdi

    Koca: Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var

    İngiltere ve Kanada, Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı yaptı

    Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almak istiyor

    Suriye'de bombalı saldırı: 7 sivil öldü

    Bolu Valisi: Vakalar kontrol altına alınamıyor

    Facebook, Türkiye'de temsilcilik açmamaya karar verdi

    Yunanistan Başbakanından 'Diyaloğa hazırız' mesajı

    Fitch Ratings'ten 'Ermenistan' kararı

    Türkiye ile Almanya arasında 26. randevu

    En iyi akıllı telefon seçildi

    Akşener: Azerbaycan ile ilgili kozlarımızı akıllıca kullanmalıyız

    Parlamento seçim sonuçlarının iptal edildiği Kırgızistan'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk girdabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum
    Ahmet BATTAL

    Yapılan ve tapılan kâğıtlar
    Süleyman KÖSMENE

    Filler, filolar ve semavî tokatlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hastalık, ölüm, göç katar katar
    Faruk ÇAKIR

    Bütün Macron’lar duysun
    Cevher İLHAN

    “Kobani operasyonu” provokasyonu
    Risale-i Nur'dan

    Rahmet-i İlâhiyenin fiyatı, şükürdür
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm ülkelerindeki krizleri kim çıkarıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.