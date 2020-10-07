2023 hedeflerini boşa çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programına değinen Akşener, “Damat bakan, bu defa kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. İktidar 2023 yılı için ne vadetmişti? Mesela, 2 trilyon dolar milli gelir demişti. Damat bakan bunun yarısını bile değil, sadece 875 milyar dolar millî gelir diyor. Sözüm ona doları önemsemiyor ama tüm rakamları da dolar olarak açıklıyor. İktidar, 2023’te Türkiye’yi ilk 10 ekonomiden biri yapmayı vadetmişti. Damatsa, ilk 20 ekonomi arasında kalabilmeyi hedefliyor. İktidar, 500 milyar dolar ihracat sözü vermişti. Yeni ekonomi programı, 214 milyar doları hedefliyor” diye konuştu.

Değeri en çok düşen Türk lirası

Akşener, OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunun parasının dolar karşısında değer kazandığını, 37 OECD ülkesi arasında değeri en çok düşen paranın Türk Lirası olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre Türk Lirası’nın bugün 6 lira 20 kuruş olması gerektiğini savunan Akşener, şöyle devam etti: “Bakın Türk Lirası’nı gelişmiş ülkelerin para birimleriyle değil, gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıyorum. Avrupa ülkeleriyle değil, Kenya’yla karşılaştırıyorum, Sisi’nin yönettiği Mısır’la karşılaştırıyorum. Türkiye’nin performansı maalesef onların bile altında. Türk Lirası dünya liginde kiminle yarışıyor biliyor musunuz? İflas eden Arjantin’le yarışıyor. 9 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye’yle yarışıyor. Damat bakanı tebrik edebiliriz. Bir ülkede iç savaşın ekonomik yıkımıyla, bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı. Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu.”

Hukuka uymak bu kadar mı rahatsız ediyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemesinin yapısı değiştirilmeli” dediğini anlatan Akşener, anayasanın bir toplumsal sözleşme olduğuna dikkati çekerek, “Anayasa Mahkemesi de, o sözleşmeyi korumakla mükellef, anayasal bir kurumdur. Dolayısıyla, mevcut anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden, böyle bir kurumun iktidar tarafından tehditkar bir dille tartışmaya açılması, hukuk sistemimize vurulacak çok büyük ve yeni bir darbedir. (…)Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü yok edildi. Bu sebeple adalete güven kalmadı. Türkiye’nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayalı bir sisteme ihtiyaç var. İktidarın küçük ortağı partili Anayasa Mahkemesi’ne nasıl dönüşür bunu derdinde. Beyefendiyi doların art- ması, işsizliğin artması gençlerin işsiz kalması rahatsız etmiyor. Çünkü birkaç tane karar iktidarın görüşlerinde tersmiş de ondan. Vatandaş sizden işsizliğe, hayat pahalılığına çözüm bekliyor. Partili Cumhurbaşkanlığını getiren sizi yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Hukuka uymak sizi bu kadar mı rahatsız ediyor?” dedi.