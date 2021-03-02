28 Şubat,15 Temmuz’a zemin hazırladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “28 Şubat’ta zerk edilen bir enfeksiyonun nasıl 15 Temmuz’a zemin hazırladığını göreceksiniz!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Siyasî baskı gruplarından sermaye gruplarına, birçok alanda Türkiye’de kendince bir ‘yeni’ peşinde olanların, maalesef yine şerefli üniformaları emellerine alet ettikleri karanlık bir dönem. Milletin mağdur olduğu, Memleketin heder olduğu bir dönem” dedi. O süreçte basın ve medyanın bir amaç uğruna araçsallaştırıldığını, yakın dönemde de benzerlerinin görüldüğünü söyleyen Uysal, “28 Şubat’ta zerk edilen bir enfeksiyonun nasıl 15 Temmuz’a zemin hazırladığını göreceksiniz! O günün tasarlayıcı ve uygulayıcılarının fikirlerle, inançlarla, kişilerle değil Millet ve memleketle zoru olduğu bileceksiniz. O gün mağdur olduğunu söyleyen kimilerinin mağduriyetinin dahi bir planın ürünü olduğunu, bugünden geriye bakarak fark edeceksiniz” diye konuştu.

Temel hedef hak ve hürriyetlerdi

Gültekin Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Elbet 27 Mayıs ile birlikte dar olsa da bir kadronun, bir kesimin zihnine yerleşen enfeksiyonun, kendi fikirlerini milletin fikirlerinden evla görme mikrobunun ettiklerine ileneceksiniz; tıpkı bizlerin 60 yıldır, 40 yıldır, 24 yıldır, 5 yıldır yaptığı gibi. Her bir darbe gibi temel hedefi hak ve hürriyetler olan 28 Şubat darbesi ve muhakkak ki uygulayıcılarına cesaret veren, emsal teşkil eden darbelerin anası 27 Mayıs’ı, 12 Eylül, 12 Mart’ı, darbeleri, medet umanları, planlarını darbeler üzerine yapanları lanetliyoruz.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA