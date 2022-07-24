6 altı aylık “Basın Özgürlüğü Raporu’ yayınlandı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hazırladığı altı aylık “Basın Özgürlüğü Raporu’nu” 24 Temmuz “Basın Bayramı’nda” yayınladı.

Çakırözer’in hazırladığı rapora göre Türkiye’de yılın ilk 6 ayında gazeteciler 350 kez hakim karşısına çıkarken, 56 gazeteci gözaltına alındı, 23 gazeteci ise tutuklandı. Onlarca haber sitesi ile yüzlerce haber erişime engellendi. Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü alanındaki vahim tablosu ortadayken Mayıs ayında AKP ve MHP ortaklığında Meclis’e yeni bir yasa teklifi gönderildi. ‘Dezenformasyonla mücadele’ gerekçe gösterilerek gönderilen yasa teklifi, gazetecileri ve sosyal medya kullanıcısı milyonlarca vatandaşı susturmak için yeni suç tanımları ve hapis cezaları öngörmekte. ‘Sansür yasası’ olarak adlandırılan yasa, Meclis Komisyonlarından geçirildikten sonra, iktidar tarafından tatil sonrasına bırakıldı. Ankara - anka

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