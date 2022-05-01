6’lı masa onlardan büyük

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Altılı Masa Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür” dedi.

Uysal, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var! Biz, sağduyuyu temsil ediyoruz!” dedi ve ekledi: “İktidarın seçim kanununda ettiği teklifleri, 20 yılda dert etmediğini şimdi neden der eder hale geldiğini sorarak, “Milletin iradesini çalamamaları adına büyük bir mücadele bizleri bekliyor.” Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, Erdoğan’ın çarpık bir mekanizmayı sistematik hale getirdiğini belirterek, “Bir kesimin endişelerinin muhafazakâr kimlikleri dolayısıyla değil, maddi imkanları dolayısıyla olduğunu düşünüyorum. Toplumsal talep, yanlış yapanlarının yanlışlarının yanlarına kâr kalmamasıdır” değerlendirmesinde de bulundu. FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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