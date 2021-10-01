63. tur istişari görüşme Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turunun, 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti. Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor. İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı. AA

Okunma Sayısı: 1366

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.