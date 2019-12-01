847 bin kişinin geliri 1000 TL’nin altında

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikası eleştirdi.

Bianet’te yer alan haberde Kılıçdaroğlu, “Aylık geliri 673 lira altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Ben sizlere 1940’lı yıllardan bahsetmiyorum. Nereden buldunuz bu rakamı diye sorabilirsiniz. Devletten öğrendim. 1000 liranın altında aylık geliri olan sayısı 847 bin kişi. Konteynerlerde çöp toplayan on binlerce fakir fukara görüyoruz. Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Asgarî ücret 2020 TL. Asgarî ücret açlık sınırının altında. Sendikaların bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Enflasyon kendisini açısından yüzde 22.58 olarak belirledi. O zaman asgarî ücrete de en az yüzde 22.58 zam yapılması lâzım ve bir de büyümeden pay verilmesi lâzım. Açlık sınırının altında kimsenin kalmaması gerekir. Sendikalar iktidarın yanında mı işçinin yanında mı kalacaklar göreceğiz. Devlet bunları açlık sınırının altında asgarî ücrete tabiî bıraktı. Asgarî ücretten sembolik olarak yüzde 1 vergi alınsın” dedi.