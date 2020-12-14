'AB'den tam üyelik sözünü yerine getirmesini bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ABD ve Avrupa'da Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir. Biz çatışma peşinde koşan bir ülke değiliz." dedi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.