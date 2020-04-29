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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD Dışişleri Bakanından Türkiye'ye teşekkür

29 Nisan 2020, Çarşamba 10:46
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Pompeo, Twitter mesajında, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.

AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye, teşekkür
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