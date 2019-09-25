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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ABD, İran'dan petrol alan Çinli firmalara yaptırım uygulayacak

25 Eylül 2019, Çarşamba 17:12
ABD yönetimi, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına ve Çinli şahıslara yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Pompeo, New York kentinde düzenlenen "Nükleer İran'a Karşı Birlik" konferansında yeni yaptırımları açıkladı.

Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden ve bu şekilde İran yaptırımlarını ihlal eden Çinli Cosco Shipping Tanker Co. ve China Concord Petroleum Co. şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Pompeo, İran'ın uzun yıllardır bölgede "yıkıcı eylemlerde" bulunduğunu savunarak dünya milletlerinin İran'a karşı birlik olmasının zamanının geldiğini ifade etti.

AA

Etiketler: ABD, İran, Çin, firma, petrol, yaptırım
Okunma Sayısı: 97
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