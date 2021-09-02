Adalet binalarda değil, vicdanlarda tecellî eder

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adli yıl açılışı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Davutoğlu, Erdoğan’ın Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşma yaptığı esnada yaptığı paylaşım ile imalı göndermede bulundu. Davutoğlu mesajında “Adalet görkemli binalarda değil, vicdanlarda tecelli eder! Adamına göre değil, hukuka göre adeletin dağıtıldığı; mahkeme salonları yerine sosyal medyada hak aranmadığı bir Adli Yıl dilerim!” diye seslendi.

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