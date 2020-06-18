Adalet, hak ve hürriyetlerin güvencesi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki yargı durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile insan haklarının, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde mümkün olduğunu söyleyen Bahşi, “Yargıdan hep şikâyet ettik. Ben de bir hukukçu ve geçmişte hâkimlik yapmış biri olarak bu şikâyetlere yakından şahidim” ifadesini kullandı. Bahşi, adaleti, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini belirterek bu denli önemli olan adaletin tesisinin ise her şey önce hâkimlerin ve savcıların liyakatli ve hakkaniyetli olmasına bağlı olduğu değerlendirmesini yaptı. Bahşi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim barajının kalkması yönündeki çağrısına ilişkin soruya “Adaletin hâkim olacağı her alanda barajların, engellerin olması düşünülemez” cevabını verdi.