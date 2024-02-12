Adalet için ömürlerini vakfettiler

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Partisi’nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Uysal, “Bugün, 1961 yılında darbecilerin lafzından bile korktuğu Demokrat Parti’nin fikri mirası üzerine, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar ve Şehit Başbakanımız Adnan Menderes’in Milletimiz için hayal ve gayret ettiği düzeni tesis etmek amacıyla kurulan Adalet Partisi’nin kuruluş yıldönümü; kutlu olsun. Başta kurucu liderliğini yapan Merhum Ragıp Gümüşpala olmak üzere ‘Adalet’in tesisi için ömrünü vakfetmiş tüm abide isimleri, 1981 yılında kapatılıncaya kadar Genel Başkanlık vazifesini ifa etmiş 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i de rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

DP Genel Sekretri Ertan Küçükay da, “Adalet Partisi (AP) Türkiye’nin kalkınma destanını yazanların Anadolu’ya vurduğu mührün adıdır. Büyük Türkiye davasına yürekleriyle, emekleriyle, can veren, ruh katan Gümüşpala’dan Demirel’e her ferdini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” açıklamasını yaptı.

Ankara - Mehmet Kara