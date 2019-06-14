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Ahmet Davutoğlu: Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım

14 Haziran 2019, Cuma 00:11
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir televizyon programında Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazı hakkında konuşarak, "Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'ya yayın yapan yerel bir televizyona konuştu. Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazına da değindi. Davutoğlu'nun eleştirel yaklaştığı teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en önde saf tutmuştu

'DOĞRU BULAMADIM'

Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli".

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, siyaset, din
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