AKP’de kayıp büyük

Metropoll Araştırma, Ağustos ayı kararsız seçmen anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre Ağustos ayında, henüz bir partiye oy vermekte karar veremeyen seçmenlerin oranının yüksekliği dikkat çekerken, bu grup arasında en büyük kaybı AKP yaşadı. Metropoll Araştırma, 2018 seçimlerinde oy verdikleri parti baz alınan katılımcılara “Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu sordu. Katılımcıların yüzde 21,2 ‘kararsızım’ cevabını verdi. Ağustos ayı itibariyle “Kararsızım” cevabı veren seçmenlerin yüzde 37’si eski AKP seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile CHP seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.

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