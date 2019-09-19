AKP'li Cuma İçten: Başkaldırıyorum ve AKP’den istifa ediyorum

AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan isimlerden eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İçten “Başkaldırıyorum ve AKP’den istifa ediyorum” başlıklı yazılı açıklamasında “Değerli gönül dostları; sizler ile birlikte yeni bir sürece adım atıyoruz. Başkaldırı sürecine giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın yanından ayrılarak, AKP'nin kurucu kadrolarında yer aldığını söyleyen İçten, yaptığı istifa açıklamasında dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

İçten'in açıklaması şu şekilde:

“Bu süreç; başını kuma saklayanlardan, kapalı kapılarda gizli pazarlıklar yapanlardan, korkulardan, yasaklardan, baskılardan, gözü dönmüşlerden, adaletsizliklerden, yolsuzluklardan, yokluklardan, yetimleri ağlatanlardan, annelerin gözyaşlarından beslenerek ahkâm kesenlere karşı, halkımıza omuz vererek, adaleti üstün kılarak, güzelliklere kapı aralayacağımız bir süreç olacaktır.

1993 yılında başladığımız siyasi yolculuğumuzda sırasıyla; Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi gençlik kolları, AKP İstanbul/Eminönü ilçe teşkilatı kuruculuğu, Fatih Belediyesi meclis üyeliği ilçe başkan yardımcılıkları, Diyarbakır Milletvekilliği, TBMM İçişleri ve Savunma Sanayi komisyon üyelikleri, AKP genel merkez Siyasi ve Hukuki işler başkan yardımcılığı gibi görevleri icra ederek, aziz milletimize hizmet etme şerefini gururla yaşadık.

“Adalet” ve “kalkınma” gibi kıymetli kavramlar temelinde o dönem liderimiz olan merhum Necmettin Erbakan hocamızın yanından ayrılarak, AKP’nin kurucu kadrolarında yer aldık. Kişisel bir çıkardan ziyade aziz milletimizin hak ettiği refaha ulaşması amacıyla çıktığımız bu yolda bizleri, bazı kendini bilmezler (ki sonradan AKPye geçenler!) Hain ilan etmişlerdi. Geçmişte merhum Necmettin Erbakan hocaya itirazlar ile başkaldırıp öncülük yapanlar, bugün aynı gerekçeler ile karşılarında kendilerine başkaldıran bir kitle bulmaktadır. Öyle ki, bugün adalet ve vicdan ekseninde başkaldıranlara söylenecek her lafın muhatabı, geçmişte benzer hasletlerle yola çıkan tüm bireyler olacaktır.”

'DÜŞMAN GÖSTERİLENLER İLE DOSTLUKLAR VE İTTİFAKLAR YAPILMIŞ'

Sözde istişareler yaparak algı yöneten, ortak akla önem vermeyen, bir grup insana tarafından etten duvar örülen, görkemli şafşaflı bir yaşama sahip bir avuç insan, milyonların iradesine ipotek koymaktadır. Yazmak, çizmek, düşünmek, düşüncelerini ifade etmek, sosyal medya aracılığı ile eleştirilerde bulunmak, şiddete dönüşmeyen birçok düşüncenin suç olması sağlanmış ve böylelikle topluma korku empoze edilmiştir. Milli eğitim kitaplarında olan ve okuduğu şiir ile hapis yatan bir liderden, bir başkalarının yazdıkları ile hapse atılmalarını talep eden bir lidere bürünmekle kalmamış, herkese fırça atan, herkesi muhatap alan, bir lidere dönüşmüştür.

'ÖZEL SEKTÖR DEVLETİN 5 LİRAYA MAL EDECEĞİ HİZMETLERİ, 50 LİRAYA MAL ETMİŞ GİBİ GÖSTEREREK 25 YIL MİLLETİN PARASINI ALACAK ŞEKİLDE SİSTEM KURMUŞ'​

İşsizlik oranı %11’den %15’lere çıkmış, tek haneye düşen faiz oranları %30’lara çıkmış, tek haneye düşen enflasyon tekrar %25’lere çıkmıştır. İşsizlik rakamlarındaki genç nüfus oranı ise %30’lara çıkmıştır. Son iki yıldır ekonomide ciddi bir daralma olmuş binlerce iş yeri, fabrika kapanmıştır. İflaslar ve konkordatolar artmıştır. İktidar millette topladığı vergiler ile ücretsiz yollar hastaneler köprüler vb. yapması gerekirken yapılan bu hizmetler iktidara yakın yandaş firmalara verilerek devletin kasası boşaltılmıştır. Vatandaş vergi dışında bu hizmetlere fahiş ödemeler yapmaktadır. Özel sektör devletin 5 liraya mal edeceği hizmetleri, 50 liraya mal etmiş gibi göstererek 25 yıl milletin parasını alacak şekilde sistem kurmuş millet buna mahkûm edilmiştir. İktidar eli ve desteği ile yeni firmalar oluşturulmuş ve bu firmalara devlet kaynakları tahsis edilerek zenginleşmeleri sağlanmıştır.

'FETÖ İLE MÜCADELE ADI ALTINDA ON BİNLERCE MEMUR KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİR'

FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, hiçbir hukuki dayanağı olmadan on binlerce devlet memuru KHK ile ihraç edilmiş yetmemiş lisansları ve meslekleri ile ilgili ruhsatlar iptal edilerek aç kalmaya mahkûm edilmiştir. FETÖ borsası kurulmuş ve birçok iş adamı mağdur edilmiştir. Birçok iş adamının da ülkeyi terk etmesi sağlanmıştır. FETÖ terör örgütü ile geçmişte ve yakın zamanlarda iletişim halinde olmuş siyasilere, siyasilerin eşlerine, çocuklarına, akrabalarına, partililere dokunulmamış, iktidar siyasetçilerine ayrı, muhalif siyasilere ayrı hukuk uygulanmıştır. İktidar kendi içinde olan siyasilerin eşlerine, ablalarına, çocuklarına, kardeşlerine ve babalarına hangi ilişki yumağı içinde olursa olsun dokunmamıştır. FETÖ’nün şirketlerine, devlet kitlerine, devletin hissedar olduğu büyük şirketlerin yönetimlerine, akraba eş dost eski siyasiler yerleştirilmiş, onlarca şirkete bir kayyum ve yönetim kurulu üyelikleri atanmış her bir yöneticiye özel sektörde dahi alamayacağı uçuk maaş ve sosyal haklar tanınmıştır.

'DİYANETİN YERİNE SİYASİ KİMLİKLER İLE FETVALAR DAĞITILDI'

İslam’ı ve mezhepleri ümmeti kendi tekellerine alarak yeni İslami söylemler ile diyanetin yerine siyasi kimlikler ile fetvalar dağıtıldığı, yeni bir din anlayışı ortaya koyulduğu, kendilerini hak, kendi dışında kalanları kafir münafık görüldüğü, Allah’ı kitabı ağzından düşürmeyenlerin siyaset ve politika yaparak farklı yüzler ile camileri mesken tuttukları, din adamlarının, öğretim görevlilerinin siyasetçiler karşısında el pençe oldukları, siyaset meydanlarda konuşulanların üniversite ve camilerde konuşulduğu, bir ülke haline geldik.

Kavganın ötekileştirmenin savaşın BARIŞ….

Yazmanın düşünmenin fikir söylemenin özgürlüğün KÖLELİK…

Susmanın bilgisizliğin cahilliğin ise GÜÇ olduğu bir ülkede yaşar olduk

BAŞ KALDIRIYORUM

Tüm bu itiraz ettiklerimin ve yaşananların kurucusu olduğum siyasi partinin yönettiği bir ülkede böyle bir iktidarın mensubu olamam. Memur olmak isteyen ama Allah’tan başka kimsesi olmayanların annelerin bize geldiğinde maruz kaldıkları göz yaşlarına zulümlere haksızlıklara sessiz kalamam. Yapamadıklarımla kimseyi üzemem.Ahlaksızlıklara göz yumamam. Maske ile dolaşamam. Yetim hakkı yiyemem. Devlet malına elimi süremem. Devletin imkanları ile milletimi sömürülmesine göz yumamam. Yatlarda, yalılarda, katlarda oturup yediği önünde yemediği arkasında olan aile fertlerinin her birinin altında lüks arabalar olan her biri devletin en üst kademesinde akrabaları ile yer alan bir siyasetçi olamam. KHK ile memuriyetten atılarak meslekleri elinden alınanların, akşam eve ekmek götüremeyen ve bu yüzden intihar eden ailelerin, AKPlilerin yüzlerine bakarak yaptıkları ahı alamam.