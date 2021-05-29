AKP’li vekilden AA’ya tepki

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’e verilen koruma kararı belgesinin Anadolu Ajansı tarafından ‘FETÖ izi tesbit edildi’ başlıklı haberle yayımlanmasına tepki gösterdi.

Altınok, AA’nın yayınladığı belgeye ilişkin, “Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir” dedi

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