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22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

AKP’li vekiller rahatsız

21 Temmuz 2024, Pazar 23:29
Seçim bölgelerinde ilçeler dahil birçok ziyaret yapmak zorunda olan AKP’li milletvekilleri biraz endişeli.

Bazı yasalar nedeniyle fazla mesaiye kalan milletvekilleri son dakika bir değişiklik olmazsa ağustos ayı başında iki ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

Kısa bir süre tatil yapacak milletvekillerini seçim bölgelerinde bir dizi program bekliyor. Seçim bölgelerinde ilçeler dahil birçok ziyaret yapmak zorunda olan AKP’li milletvekilleri biraz endişeli. Hayat pahalılığı bir yana asgari ücrete ara zam ve emeklilere seyyanen zam verilememesi AKP’li milletvekillerini seçmen önünde zorlayacak.

Gazete Duvar’ın haberine göre, meclis kulisinde bu durumu değerlendiren bazı vekiller, “Karar alma süreçlerinde yokuz. Ama Cumhurbaşkanı ve bakanların aldığı kararları savunmak bize düşecek. Sahaya çıkınca vatandaş hesabı bize soracak. Zor bir yaz olacak” serzenişinde bulunuyor.

Haber Merkezi

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