AKP, ‘OHAL yasası’nı savundu

​AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Meclis’teki çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

OHAL kararnameleri uygulamasının üç yıl boyunca devam etmesini öngören, AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu ekonomiye ve kamuda çalışanlara ilişkin düzenlemeler ihtiva eden kanun teklifine de açıklamasında değinen Turan, “Teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması, savcılık ve adlî makamların istisnaî yetkilerinin uzatılması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin ihtiyaca binaen 3 yıl daha uzatılması amaçlanıyor. (...) Tehdit henüz geçmiş değil” dedi. Turizm teşvik kanunu teklifi ve torba kanun teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesinin ardından Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi bekleniyor.

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