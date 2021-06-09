AKP, oylarının neredeyse yarısını kaybetti

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında dile getirdiği iddialar ve iktidarın bu konudaki sessizliğini değerlendirirken “İktidarın problemleri ele alış biçimi toplumu incitiyor” dedi.

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Ağırdır, AKP’nin 1 Kasım seçimlerindeki oyunun neredeyse yarıya yakınını kaybettiğini belirterek “Bir yüzde 10’luk küme var. AKP’den kopmuş gibi görünüyor ama nereye varacağına dair bir emare yok” dedi. Muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları ve iktidarın buna karşı tavrını değerlendiren Ağırdır, 2022’nin Mayıs-Kasım ayları arasında bir erken seçim ihtimali olabileceğini söyledi.

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