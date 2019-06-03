AKP, YSK'nın kararına itiraz edecek

İstanbul seçimini sandık kurullarının memur olmayan kişilerden oluşturulduğu gerekçesiyle iptal eden YSK’nın, haklarında suç duyurusunda bulunduğu ilçe seçim kurullarıyla devam etme kararı alması yeni bir tartışma başlattı.

31 Mart'taki İstanbul seçimini sandık kurullarının memur olmayan kişilerden oluşturulduğu gerekçesiyle iptal eden YSK’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görev yapmasına yönelik kararı tartışılıyor.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, haklarında savcılık soruşturması yürütülen ilçe seçim kurulu üyelerinin 23 Haziran seçimi öncesi görevden alınmaları için bugün YSK’ya başvuracaklarını söyledi.

"Topu taca attılar"

CHP'nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, konunun cuma günü görüşüldüğünü ve hayli tartışıldığını söyledi.

"Epeyce tartışıldı ancak yine topu mecburen taca attılar ve; kurulların oluşumu yasalarla düzenlendiğinden, yapılacak işlem olmadığına karar verildi."

Yakupoğlu, "YSK İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, seçim müdürleri ve üyeleri için önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Daha sonra yapılan duyuruyu, işlemsiz olarak geri çekti. Şimdi ise 2802 Sayılı Kanunun 86.maddesine dayanarak 10 Haziran'da HSK'ya suç duyurusunda bulunacak. Süreç sürekli değişiyor ama son durum, an itibariyle böyle" dedi.

“Dilekçeler YSK toplantısına bomba gibi düştü”

İYİ Parti YSK temsilcisi Av. Aylin Kırmızıoğlu, Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile müdürünün YSK’ya verdiği dilekçeler için “Kurul toplantısına bomba gibi düştü” ifadesini kullanarak, Kuruldaki tartışmaları şöyle aktardı:

"Sosyal medyada dolaşan bu karar 31 Mayıs günü alındı. İlçe seçim kurulu başkanı ve müdürü YSK’ya başvurdu. Siz İstanbul seçiminin iptal gerekçesini sandık kurullarının yanlış oluşturulmasına dayandırdınız, bu oluşumu gerçekleştiren seçim kurulu başkan ve personeli hakkında da suç duyurusunda bulundunuz. Şimdi savcılığın soruşturma yürüttüğü kurul ve personelle yeni bir seçime gidiliyor. Aynı kurulla farklı sonuç alamazsınız diyor. Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve müdürünün YSK’ya yazdığı dilekçeler bomba gibi düştü kurula, yüzlerine vuruldu çünkü. Kurul çok tartıştı bu dilekçeleri, haklı diyenler oldu, dilekçede hakaret ve suç işlendiğini söyleyip gereğinin yapılmasını isteyen oldu. Şimdi ilçe seçim kurulu başkanı, müdürü ve personeli hakkında örgüt, çete soruşturulması yapılıyor, ifadeleri alınıyor. Eğer böyle örgütlü bir suç oluşsaydı o personel tutuklanmaz mıydı? YSK böyle bir karar aldı, bu kararıyla da bu Kurul başkanı ve üyelerini, personelini aklamış oldu. İstanbul seçiminin de gerekçesiz iptal edildiği ortaya çıkmış oldu.”

AK Parti YSK kararına karşı çıktı, kurulların görevden alınması için başvuracak

YSK’nın haklarında soruşturma yürütülen ilçe seçim kurulları ve personeliyle devam kararına AK Parti karşı çıktı. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel görevden çekilmek isteyen ilçe seçim kurulu üyeleri bulunduğunu belirterek Independent Türkçe'ye şu açıklamayı yaptı:

"YSK’nın bu kararıyla ilgili bugün müracaat yapıyoruz. Haklarında soruşturma yürütülen ilçe seçim başkanlarının görevlerine devam etmemeleri gerekiyor. İlçe seçim kurullarından bir kısmının talebi var, görevden çekilme talepleri var, ayrıca bu kişiler hakkında suç duyuruları var. Hem bu kurul üyelerinin talepleri hem de haklarında yürütülen soruşturma gereği görevden alınmaları gerekiyor, YSK’nın buna duyarsız kalmaması lazım.”