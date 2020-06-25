Akşener: Orta sınıf sıkışmış durumda

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, Karar TV YouTube kanalında gündemi ve ekonomiyi değerlendirdi.

Ekonominin çarkları adaletle döner Tarımın Türkiye için çok önemli ve stratejik olduğunun altını çizen Akşener, çocukların, devletin doğru besleyememesi durumunda beyinsel ve akademik gelişmelerinin duracağını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de 2002'de 6 dolar milyarderi olduğunu ve bu sayının 30'a çıktığını aktararak, "Türkiye’nin vatandaşının yüzde 20'sinin, Türkiye’nin hasılasının yüzde 47’sini aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Asgari ücretlileri bir yere koyduğunuz zaman pay anlamında yüzde 25’lerde. Orta sınıf sıkışmış durumda, fakirlerin arasına kayan bir durum var. Asıl olan bu gelir sahipleri daha iyiye gitmeyi talep eder. Demokrasilerin, adaletin olması da orta sınıfın talebi üzerine gelir. Orayı azalttıkça aç kalmadığına şükreden insanları oluşturursunuz." değerlendirmesinde bulundu. Akşener ayrıca şeffaflık çağrısı yaparak, "Merkez Bankası bağımsız olmalı. Denetleme kurumlarının, Merkez Bankasının, özerk kurumların tamamının şeffaf olması şarttır." açıklamasında bulundu. AA

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