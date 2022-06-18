Akşener: Süleyman Demirel’i saygı ve rahmetle anıyorum

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 7. vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türk siyasi tarihine derin izler bırakan bir devlet insanı... Örnek duruşu, demokrat kişiliği ve istişare kültürüne verdiği değerle hep hatırımızda kalacak... 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yayınladıkları mesajlarında, vefat yıldönümünde Demirel’e rahmet dileklerinde bulundular. Recep Gören - Ankara

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