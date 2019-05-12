"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Albayrak bir paket daha açıklayacak

12 Mayıs 2019, Pazar 18:30
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu, gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları cevapladı.

Albayrak, 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacaklarını belirterek, “Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye’nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi Mayıs, Haziran gibi açıklayacağız. İthalatı düşürürken, ihracatı destekleyeceğiz. Finansal anlamda çok önemli adımlar attık, atıyoruz. Yakın dönemde ATM’lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Kamu bankalarımızla başlayacağız, özel bankalarımız da girmek istiyor. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyara yakın tasarruf sağlayacağız.” dedi. Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söyledi. Albayrak, turizm sektöründe de rekor kırılacağına işaret ederek, “Bol döviz, bol gelir, bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da bu anlamda rahat olması lazım. Son dönemde oluşturulmaya çalışılan negatif algılara karşı gerçek resmi ortaya koymamız lâzım.” diye konuştu. 

Etiketler: albayrak
Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Görevi istemedim ‘cezası var’ dediler

    Medya, sahibinin sesi oldu

    İran'dan ABD'ye: Hareket ederlerse başlarına ineriz

    TSK gözlem noktasının yakınında hareketli saatler!

    50 yıllık çalışma meyvelerini veriyor

    'Sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum'

    Bakan Varank'tan esnafa '28 Mayıs' hatırlatması: Mağdur olmayın!

    Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

    Şehit asker için tören düzenlendi
    📷

    Mimar Sinan'ın sanatının mesajı: 'Her şey Allah'a dönecek'
    📷

    ''Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger!''

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işkence iddiaları' açıklaması

    'Mescid-i Aksa'nın hürmeti ihlal edildi ve ibadet özgürlüğüne darbe vuruldu'

    Londra'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı için yürüdüler...

    İsveç'te Müslüman ve Hristiyanlar iftar sofrasında bir araya geldi
    📷

    Karikatürler

    AB, demokrat bir Türkiye istiyor

    'Milletin gönlünü kaybedersek yenilmiş oluruz'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Camiye siyaset sokulması işte böyle zarar verir!
    Cevher İLHAN

    “İptal”in akıbeti…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali ATAÇ

    Ayasofya’nın fetih günü kapalı olması meşrû değildir
    Adnan NACİR

    Tek zarf, tek pusula, tek bir şey, tek iptal…
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Manevî bir dahi: Hz. Muhammed (asm)
    Mustafa Göknur

    Hz. Süleyman'ın (as) adaleti
    Faruk ÇAKIR

    İki tarafın da menfaati
    Genel

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.