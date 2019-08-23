Ali Babacan partisi için Aralık'ta harekete geçecek

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) ayrıldıktan sonra yeni parti kuruluşu için çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini büyük oranda netleştirdiği, yakın bir süre içinde de uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, kuracağı partinin hedeflerini ve temel ilkelerini açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.

Babacan'ın ekibinde yer alan bir siyasi, partinin kuruluşu için, "Kasım sonu, Aralık başı gibi, yani 2019 bitmeden bu işin ete kemiğe bürünmesi, partinin tüzel kişilik kazandırılması isteniyor" bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "ne yapacaksan burada yap" çağrısına karşın, AKP'den istifa eden Ali Babacan ve çoğu geçmişte AKP içinde önemli görevler almış isimlerden oluşan ekibinin, yeni parti kurma girişimleri eski partileri AKP ve özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle izleniyor.

İktidar partisi kanadında, Babacan hareketinin yüzde 1-2 oy alsa bile "AKP'ye kaybettiren" rolü üstleneceği değerlendirmesi yapılıyor. İşte bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık eski yol arkadaşlarını "ihanet" içinde olmakla suçladığı biliniyor.

Erdoğan Temmuz ayı sonunda yaptığı bir konuşmada "Millet parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Bunlara takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder" demişti.