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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?

15 Haziran 2020, Pazartesi 18:22
DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay, DP Genel Merkezi’nin Melih Gökçek ve AKP’li Belediye Meclis üyeleri tarafından gasp edildiğini söyleyerek “Allah’tan da mı korkmuyorsunuz?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti yetkilileri, Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı İ. Melih Gökçek ve Belediye Meclis üyeleri hakkında “Yargı kararlarını yerine getirmemek suretiyle kamu görevini kötüye kullanmak” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ertan Küçükay Adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 2008 yılından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve AKP’li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından mülkiyeti Demokrat Parti’ye ait olan Genel Merkez binası ve Kampüs alanının haksız ve hukuksuz bir şekilde gasp edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kanuna ve hukuka aykırı

2008 yılında bahse konu parselin “sit alanı” ilân edildiğini, “haksız ve yersiz bu kararın” Ankara İdare Mahkemesi’nin iptal ettiğini, 2014 yerel seçimleri öncesinde şu an mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Demokrat Parti’den belediye başkan adayı olması gündeme gelinhce Melih Gökçek ve AKP’li Meclis Üyelerinin 13.12.2013 tarihinde “gece yarısı yeniden” yeni bir karar alarak DP Genel Merkezi’nin imarı ile oynayıp, genel merkezin   “sosyal kültürel kullanım alanı” ilan edildiğini anlatan Ertan Küçükay, daha sonra Genel Merkezin imar durumunun ‘Sosyal ve İdarî Alan’ olarak tescillendiğini söyledi. Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber konuyu İmar Komisyonu’na taşıdığını anlatan Küçükay, İmar Komisyonu’nda AKP’li Milletvekillerinin çoğunlukta olduğunu söyleyerek, komisyonun Genel Merkezi bu defa da “Sanayi Depolama Alanı” olarak düzenlediğini söyledi. Küçükay, kararın kanuna ve hukuka aykırı bir biçimde, kötü niyete dayandığını söyledi.

Hodri meydan!

Küçükay açıklamasını şöyle tamamladı: “Hukuku defalarca çiğnemiş, mahkeme kararlarını uygulamamış Ankara Büyükşehir belediye başkan ve Meclis üyelerine uğradığımız maddi ve manevi zararların rücu edilmek üzere bu suç duyurumuzun akabinde tazminat talebinde de bulunacağımızı belirtmek isterim. Şikayetimizin neticesinde ilgililer hakkında idari yönden de şikâyet hakkımızı kullanacağız. Şehir eşkıyasına, vurguncuya, talancıya, parsel parsel satanlara son sözümüz şudur; Ankara’da hâkimler var. Hadi kanunlardan korkmuyorsunuz! Allah var, Allah! Ondan da mı korkmuyorsunuz? Haydi, hodri meydan!”

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