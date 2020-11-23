Arınç olayı AKP’yi sarsar

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP kurucularından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’a yönelik, “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsî açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez” sözlerinin AKP’yi sarsacağı görüşünü savundu.

Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda Yetkin, “Erdoğan bir anda üstelik Arınç’ı ‘bir zamanlar birlikte yürüdüğümüz’ gibi bir ifadeyle istiskal ederek yandaşlarını ters köşeye düşürdü. Oysa Arınç’ın sözleri herkesten çok AK Parti içindeki vicdan sahiplerini rahatlatmıştı. Erdoğan’ın Bahçeli’yi kızdırıp küstürmeme uğruna Arınç’ı böyle harcamaya kalkması ters tepebilir” ifadelerini kullandı.

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